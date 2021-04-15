Пермский индустриальный парк "Промтехпарк" привлек более 300 млн рублей инвестиций

ПЕРМЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Резидентами индустриального парка "Промтехпарк", расположенного в границах зоны территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - городе Нытва Пермского края, готовятся стать семь компаний. Еще два предприятия уже открыли свое производство в пределах парка, рассказал ТАСС генеральный директор "Промтехпарка" Евгений Протопопов в рамках проходящего в Перми инженерно-промышленного форума.

"Подписано 7 контрактов с общими инвестициями порядка 300 млн рублей. Резиденты будут занимать в общей сложности 8 тыс. кв. м. Надеюсь, до конца года они запустят производство. По статистике, средний цикл по "упаковке" проекта - шесть месяцев", - рассказал Протопопов.

На территории индустриального парка уже работают два резидента, каждый из которых занимает отдельный корпус площадью 1,5 тыс. кв. м. Для каждого корпуса предусмотрена комплексная инфраструктура: инженерные коммуникации, подъездные пути, парковки, места для погрузочно-разгрузочных работ, объекты озеленения и иные элементы благоустройства. В пристроенной части административно-бытового назначения расположены технические помещения.

Нытва - город в Пермском крае с населением более 18 тыс. человек, основное градообразующее предприятие - Нытвенский металлургический завод. В 2019 году получил статус территории опережающего развития.

Корпорация "Технониколь" объединяет производственные площадки в России, Белоруссии, Литве, Италии, Великобритании, Германии, 22 представительства в 18 странах мира, 19 учебных центров, шесть научных центров. В июне 2020 года компания выкупила землю в пределах ТОСЭР "Нытва" и начала строительство производственных корпусов и запустила первых резидентов.

О форуме

Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит с 15 по 16 апреля. Впервые ПИПФ прошел в 2014 году, за годы существования он собирает тысячи представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.