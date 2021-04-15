В Чечне началась реконструкция Аргунского гидроузла

ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни приступили к реконструкции построенного в 1956 году Аргунского гидроузла. Об этом сообщила пресс-служба региональное министерства сельского хозяйства.

"Восстановленный гидроузел будет намного лучше и современнее, кроме того, сооружения Аргунского гидроузла оборудуют автоматизированной системой управления. Реконструкция и обновление сооружений позволит восстановить орошение и обводнение на площади 77 100 га в Грозненском, Шалинском и Урус-Мартановском районах республики, что немаловажно в условиях засушливого местного климата, а также повысить показатели урожайности сельхозкультур в регионе", - отметили в министерстве.

По данным министерства, в результате нарушения условий эксплуатации плотины в годы военных действий и постоянных паводков гидроузел на реке Аргун оказался практически полностью разрушен. "С начала апреля начались работы по реконструкции Аргунского гидроузла. Сегодня здесь полностью реконструируют водосборную плотину, водозаборные сооружения каналов, струенаправляющие дамбы верхнего и нижнего бьефов гидроузла, а также служебные помещения и ремонтно-механическую мастерскую", - добавили в министерстве сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, к осени 2021 года в Чечне планируют оборудовать системой орошения 6 тыс. га участков в четырех районах республики за счет реконструкции внутрихозяйственной оросительной системы с применением широкозахватных дождевальных машин.