ФАС уверена, что принятые правительством меры стабилизируют цены на нефтепродукты

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Принятые правительством РФ меры по регулированию топливного рынка позволят стабилизировать цены на нефтепродукты. Об этом заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России АС Виталий Королев в кулуарах практического семинара "Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации".

"Безусловно, мы рассчитываем, что этот комплекс мер - это совместный приказ о повышении нормативов, [скорректированный] демпфер, который должен заработать в ближайшее время - наряду с ежедневной работой правительства, Минэнерго и ФАС, конечно, должен положительно повлиять на рынок, - сказал он. - Уверен, что то внимание, которое уделяется, позволяет уверенно сказать, что цены [на нефтепродукты] стабилизируются".

Королев добавил, что ФАС не исключает дальнейшую корректировку демпфера на топливо. "Сильно зависит от внешних рынков, курса доллара. Эту работу не останавливаем, она носит постоянный характер", - пояснил замглавы ФАС.

О принятых мерах

10 марта правительство приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма бензина, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Таким образом, формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. Скорректированный демпфер заработает с 1 мая 2021 года.

В феврале Минэнерго и ФАС повысили нормативы по минимальным объемам продаж всех видов топлива на биржевых торгах. Так, производители должны реализовывать через биржу не менее 11% от производства бензина (ранее 10%), не менее 7,5% от производства дизельного топлива (ранее 6%), не менее 11% керосина (ранее 10%) и не менее 3% мазута (ранее 2%), не менее 7,5% (ранее 5%) от объема выпуска сжиженного углеводородного газа. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что эта мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение топливом регионов.

Ранее Минэнерго и ФАС также рекомендовали компаниям увеличить объемы нефтепереработки и запасы топлива на НПЗ в качестве мер стабилизации цен на топливо.