Глава Гознака не ожидает роста подделок с выходом новых банкнот

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук не ожидает какого-либо всплеска подделок банкнот с новым дизайном, выход которых запланирован в ближайшие несколько лет.

Ранее Банк России сообщил, что в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Согласно сообщению ЦБ, все изображения, используемые в дизайне банкнот городов, сохранятся, но купюры в 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. будут существовать в двух вариантах дизайна.

"На новый дизайн никогда не бывает подделок. Зачем подделывать новый дизайн, если можно подделать то, что хорош знаем. Новый дизайн выходит не просто, как новый дизайн. Он выходит еще с новыми защитными признаками, люди на них обращают внимание. К старым банкнотам люди уже привыкли, более того, и фальшивомонетчики привыкли. Естественно, им проще подделывать старые банкноты", - сообщил он журналистам в кулуарах конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

Трачук отметил, что на текущий момент ключевыми объектами подделки являются банкноты номиналами 1 тыс. и 5 тыс. рублей. При этом низкие номиналы, по его словам, подделывать преступникам очень затратно.

Также глава Гознака добавил, что переход на новый дизайн не приведет к увеличению издержек на производство купюр. "Это не приведет к дополнительным затратам, тем более, что Банк России ставит перед нами задачи, чтобы банкноты низких номиналов не менялись по цене с точки зрения расходов Банка России", - добавил он.