{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин упростит доступ к господдержке малому бизнесу Арктики

Исключения вводятся в отношении требований о капитальных вложениях в строительство или модернизацию недвижимости, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство упростит малому бизнесу в Арктической зоне доступ к механизмам государственной поддержки. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство упростит малому бизнесу в Арктической зоне доступ к механизмам государственной поддержки, - сказал он. - О необходимости таких мер говорили и инвесторы, с которыми мы встречались во время рабочих поездок в регионы Севера и Дальнего Востока". "Теперь для компаний - резидентов Арктической зоны вводятся исключения, которые касаются требований о капитальных вложениях в строительство или модернизацию недвижимости", - отметил премьер.

По его словам, также будет отменено и чрезмерно строгое требование к будущим резидентам о ведении деятельности исключительно в одном муниципальном образовании региона, по месту государственной регистрации. "Если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах, - пояснил Мишустин. - Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
В Минвостокразвития считают, что допподержка МСП в Арктике расширит круг резидентов
Правительство РФ одобрило законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки малого бизнеса в Арктике
Читать полностью