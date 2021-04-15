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Кабмин решил выделить более 2 млрд рублей на поддержку аграриев

На поддержку производства и переработки продукции птицеводства пойдет 1 млрд рублей, еще более 1 млрд - на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделяет более 2 млрд рублей на поддержку производителей и переработчиков продукции птицеводства и рыбохозяйственного комплекса. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"1 млрд рублей направим на поддержку производства и переработки продукции птицеводства, - сказал он. - Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке". Кабмин рассчитывает, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты.

"Еще более миллиарда рублей выделяем на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию восьми научных экспедиций, на ремонт судов, включая такие известные парусники, как "Седов", "Крузенштерн", - добавил премьер. - Все эти меры - важная часть работы правительства по созданию современного и конкурентоспособного агрокомплекса".

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