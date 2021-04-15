Гознак вскоре представит технологию верификации по радужной оболочке глаза

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. АО "Гознак" рассчитывает в скором времени презентовать разработанную им технологию верификации граждан по радужной оболочке глаза. Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО "Гознак" Олег Барсуков на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

"Мы продолжаем работать над расширением функционала нашего решения [автоматизация прохода пассажиров на основе биометрической идентификации и электронного документа] и в скором времени предоставим на обозрение технологию верификации по радужной оболочке глаза. Также мы разработаем биометрический киоск для предварительной регистрации иностранных граждан", - сказал он.

По словам Барсукова, Гознак продолжает развивать линейку биометрических решений, добавив в нее такие биометрические параметры, как рисунок вен ладоней и радужная оболочка глаза.

"Эти параметры характеризуются достаточно высокой точностью и стойкостью к удаленному несанкционированного съему", - отметил он.