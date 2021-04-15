В Минвостокразвития считают, что допподержка МСП в Арктике расширит круг резидентов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пакет поправок в действующее законодательство, упрощающих доступ субъектов малого предпринимательства к механизмам поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, позволит расширить круг потенциальных резидентов в АЗРФ, сообщил в четверг глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее в четверг правительство РФ одобрило законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки малого бизнеса в Арктике.

"Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, изменения в законодательство позволят расширить круг потенциальных резидентов Арктической зоны. Сегодня этот статус и пакет преференций получили 83 предпринимателя. Кроме того, благодаря дополнительным корректировкам, которые вносятся в законодательство, небольшие компании смогут развивать бизнес на территории всех муниципалитетов в составе Арктической зоны, а не только по месту регистрации, как сейчас", - говорится в сообщении Минвостокразвития.

Малому бизнесу, претендующему на статус резидента Арктической зоны, больше не потребуется брать на себя обязательства по осуществлению капиталовложений в недвижимость. Сейчас для получения статуса резидента АЗРФ малый бизнес обязан инвестировать в создание или модернизацию объектов недвижимости. В результате предприниматели, готовые вкладывать средства в закупку оборудования и размещать свои бизнесы на арендованных площадях, не могут претендовать на статус резидента и лишаются доступа к системе преференций - налоговым льготам, государственной инфраструктурной поддержке, субсидируемым кредитам, пояснили в пресс-службе. Законопроектом исключается требование о капиталовложениях в недвижимость для определяемых правительством РФ видов деятельности субъектов малого бизнеса.

"Работа по развитию Арктики идет достаточно динамично. Мне кажется, что нам удалось подготовить достаточно эффективную преференциальную модель по Арктике. Но, безусловно, есть и то, что можно улучшить, чтобы дать дополнительную поддержку для бизнеса, чтобы более активно запускались новые предприятия. Такую поддержку должны получить не только крупные проекты, но и субъекты малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Правительство России на заседании в четверг рассмотрело и одобрило пакет поправок в действующее законодательство, упрощающих доступ субъектов малого предпринимательства к механизмам поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Законопроекты будут внесены в установленном порядке в Госдуму.