Гильдия пекарей и кондитеров не ожидает резкого роста цен на свою продукцию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские кондитеры не ожидают резкого всплеска цен на свою продукцию. Об этом журналистам сообщил президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Дорожает все: сырье, материалы, услуги естественных монополий, и про маржинальность сетей тоже не стоит забывать. При этом кондитеры стараются максимально сдерживать цены, и какого-то резкого всплеска мы не ожидаем", - сказал он.

Кацнельсон отнес кондитерскую продукцию к так называемой добавочной еде. "Существует огромная палитра сладостей, и вот здесь уже вступает в дело размер кошелька покупателя", - сказал он.

Президент гильдии назвал повышение цены обычной рыночной ситуацией. "В любом случае, служба маркетинга компании-производителя всегда оценивает риски компании. Уверен, что никакого картельного сговора в теме повышения цен на вафли быть не может", - считает он.

Газета РБК написала сегодня, что из-за "катастрофического", по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%. При этом Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России.