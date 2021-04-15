Бизнес надеется, что социальные вопросы в России не будут решать за счет роста налогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Российский бизнес не ожидает повышения налогов, чтобы решать социальные вопросы. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в четверг.

"Конечно, послание президента РФ в этом году не может быть просто проходным мероприятием. Мы действительно ждем, что будут заявлены какие-то новые идеи, которые будут положены в основу экономической политики правительства, социальной политики. Все сходятся на том, что, скажем, приоритет социальной политики, безусловно, будет обозначен. Тем не менее, мы как бизнес не ждем, что социальные вопросы будут решаться за счет повышения налогов", - сказал журналистам Шохин.

Он добавил, что механизмы государственного-частного партнерства должны более эффективно работать. "И, например, один из таких инструментов - это соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Уже сейчас несколько десятков проектов СЗПК представлено в правительство РФ, и мы одновременно с правительством, Минэкономразвития, Минфином, Минпромом работаем над такой доводкой соответствующего законодательства", - сказал он.