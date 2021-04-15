В России составят первый рейтинг качества жизни в регионах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) завершит формирование первого рейтинга качества жизни в регионах России летом текущего года и представит его на ближайшем заседании наблюдательного совета АСИ. Рейтинг будет составлен в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), сообщила в четверг ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже летом он [рейтинг] будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета", - сказала Чупшева после совместного заседания президиума Госсовета и АСИ, посвященного повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Национальная социальная инициатива - комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.

Проект НСИ с 2020 года реализуется АСИ по поручению президента РФ. В прошлом году его механизмы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Республике Башкортостан. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех российских регионах.

Инициатива охватывает четыре сферы - образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из этих сфер выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате опросов информация позволила выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.

Механизмом выявления проблем и оценки динамики изменений станет рейтинг качества жизни в регионах. С 2021 года он будет составляться ежегодно для всех регионов РФ.