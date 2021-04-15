Минэкономразвития включило торговлю в нацпроект по производительности труда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития включило торговлю в состав отраслей нацпроекта "Производительность труда", а также сняло верхний порог по выручке для привлечения крупного бизнеса к реализации нацпроекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Обновился состав отраслей национального проекта "Производительность труда". Критерии отбора предприятий для участия в нацпроекте были утверждены на заочном заседании проектного комитета. В рамках нового паспорта к обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, строительству и транспорту добавилась торговля", - отмечают в Минэкономразвития.

Кроме того, были изменены критерии по выручке для участия в нацпроекте. "Для того, чтобы привлечь крупный бизнес к реализации нацпроекта, Минэкономразвития был снят верхний порог в 30 млрд рублей. Нижняя граница в 400 млн рублей при этом осталась прежней", - указывают в министерстве.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, из 20 тыс. российских средних и крупных компаний - почти половина занимается ретейлом. "В результате включения торговли в нацпроект, его экспертиза расширится от производителя до потребителя", - отметил Иванов.

Первый замминистра считает, что одна из ключевых проблем отрасли - высокая торговая надбавка, которая может достигать 20-50%. Это происходит в том числе из-за неправильной логистики, неумения работать с запасами, оборотными средствами, а инструменты бережливого производства универсальны и хорошо применимы и в торговле.

В Минэкономразвития указали, что национальный проект "Производительность труда", куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, реализуется с конца 2018 года. На сегодняшний день к нему присоединились более 2,4 тыс. компаний. До конца 2021 года в рамках обновленного нацпроекта министерство планирует запуск цифровой экосистемы, которая будет способствовать автоматизации и цифровизации бизнес-процессов и производственных процессов предприятий.

Взаимодействие торговых сетей с производителями

Как отмечает генеральный директор Федерального центра компетенций (оператор нацпроекта) Николай Соломон, со стороны торговых сетей к производителям нередко предъявляются достаточно жесткие требования, например, изготавливать продукцию впрок и хранить ее несколько месяцев на складе. "Предприятия вынуждены нести затраты на аренду складских помещений и сохранение потребительских свойств товаров. Кроме того, запасы - это замороженные деньги. Наша задача сделать так, чтобы производители своевременно получали информацию от ретейлеров о сроках и объемах поставки необходимых товаров. Это позволит избежать лишних затрат и снизить конечную стоимость той или иной продукции", - указывает он.