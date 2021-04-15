Задолженность по зарплате в России на 1 апреля составила 1,73 млрд руб.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2021 года составила 1 млрд 730,2 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 марта 2021 года общая задолженность снизилась на 4,1%, или на 74,7 млн рублей.

На долги, образовавшиеся в 2021 года, приходится 328,3 млн рублей (19%), в 2020 году - 507,7 млн рублей (29,3%), в 2019 году и ранее - 894,2 млн рублей (51,7%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 38,3%; строительство - 21,3%; добыча полезных ископаемых - 12,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовка - 10,3%; транспорт - 4,9%.

В новость была внесена правка (20:25 мск) — передается с уточнением даты в заголовке и лиде.