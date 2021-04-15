{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин 16 апреля проведет в Минске переговоры с премьером Белоруссии

Главы правительств обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 апреля посетит с рабочим визитом Белоруссию и проведет в Минске переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Отношения России и Белоруссии

Как отметили в аппарате правительства РФ, Россия и Белоруссия конструктивно взаимодействуют в рамках Союзного государства, реализуя программный документ "Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы".

"За более чем 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года) созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в областях социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Одним из важных направлений интеграционной работы является реализация межгосударственных экономических, оборонных и социальных программ, проектов и мероприятий", - указали в кабмине.

Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии. Доля Российской Федерации в белорусском товарообороте со всеми странами мира - около 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России в мире и первое - среди стран СНГ.

В 2020 году внешнеторговый оборот России и Белоруссии по причине пандемии коронавируса и глобального замедления экономического развития снизился на 17,3%, до $29,5 млрд. Российский экспорт составил $16,4 млрд (снижение на 25,6%), импорт из Белоруссии - $13,1 млрд (снижение на 4%). Торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают свыше 80 субъектов Российской Федерации.

Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили $4 млрд. В Белоруссии действует почти 2,5 тыс. компаний с участием российского капитала.

С 8 февраля возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. С 1 апреля количество регулярных авиарейсов было дополнительно увеличено.

Совместная борьба с пандемией

В рамках совместной борьбы с COVID-19 Россия направила Белоруссии на безвозмездной основе наборы тест-систем и реагентов для выявления инфекции (всего - для проведения более 55 тыс. исследований), а также респираторы и иные индивидуальные средства защиты. Белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях российской вакцины "Спутник V". Белоруссия стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину. 25 марта 2021 года запущено ее производство на территории Белоруссии по российским технологиям.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
Пандемия COVID-19
В "Р-Фарм" назвали стоимость упаковки препарата "Коронавир"
Она составила около 5 тыс. рублей
Читать полностью