Мишустин 16 апреля проведет в Минске переговоры с премьером Белоруссии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 апреля посетит с рабочим визитом Белоруссию и проведет в Минске переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Отношения России и Белоруссии

Как отметили в аппарате правительства РФ, Россия и Белоруссия конструктивно взаимодействуют в рамках Союзного государства, реализуя программный документ "Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы".

"За более чем 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года) созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в областях социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Одним из важных направлений интеграционной работы является реализация межгосударственных экономических, оборонных и социальных программ, проектов и мероприятий", - указали в кабмине.

Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии. Доля Российской Федерации в белорусском товарообороте со всеми странами мира - около 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России в мире и первое - среди стран СНГ.

В 2020 году внешнеторговый оборот России и Белоруссии по причине пандемии коронавируса и глобального замедления экономического развития снизился на 17,3%, до $29,5 млрд. Российский экспорт составил $16,4 млрд (снижение на 25,6%), импорт из Белоруссии - $13,1 млрд (снижение на 4%). Торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают свыше 80 субъектов Российской Федерации.

Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили $4 млрд. В Белоруссии действует почти 2,5 тыс. компаний с участием российского капитала.

С 8 февраля возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. С 1 апреля количество регулярных авиарейсов было дополнительно увеличено.

Совместная борьба с пандемией

В рамках совместной борьбы с COVID-19 Россия направила Белоруссии на безвозмездной основе наборы тест-систем и реагентов для выявления инфекции (всего - для проведения более 55 тыс. исследований), а также респираторы и иные индивидуальные средства защиты. Белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях российской вакцины "Спутник V". Белоруссия стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину. 25 марта 2021 года запущено ее производство на территории Белоруссии по российским технологиям.