Байден заявил, что США изучают вариант санкций против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", однако считает данный вопрос сложным и признает, что он затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", - сказал американский лидер. При этом он напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени, с самого начала <...>". "Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре", - отметил глава администрации США.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".