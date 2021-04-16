Красноярский экономический форум показал оживление экономики после года пандемии

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум (КЭФ), собравший на площадке Сибирского федерального университета (СФУ) около 5 тыс. участников, стал первым крупным международным деловым мероприятием за Уралом после года ограничений из-за пандемии коронавируса. Успех форума свидетельствует об оживлении экономической активности, сообщил ТАСС губернатор Красноярского края Александр Усс, рассказавший агентству о проектах развития региона.

КЭФ в 2020 году должен был пройти в 17-й раз, но не состоялся из-за пандемии коронавируса. Рассматривалась возможность переноса форума и в текущем году, но оценив стабилизацию эпидемиологической ситуации, краевые власти решились на его проведение.

"Можно ждать третьей, десятой, двадцатой волны, но это вряд ли будет способствовать оживлению экономики. Нужно думать о путях развития, а не "сидеть в домике". Форум является генератором проектов и идей. Это возможность услышать что-то новое и полезное, выработать общий план действий. Во-вторых, весна сама по себе символизирует пробуждение. В определенной степени КЭФ становится приметой возрождения деловой и экономической активности в сибирском регионе, да и во всей стране", - сказал Усс.

В этом году КЭФ впервые проходит в "гибридном" - онлайн и офлайн-форматах. Несколько экспертов выходят на связь из удаленных студий в Москве, Сингапуре и Берлине. Другие по традиции приехали на площадку в Красноярске лично.

"Думаю, что такой смешанный формат на сегодняшний день является самым эффективным и безопасным. Пока пандемия не завершится, мы намерены его использовать и совершенствовать. Что касается содержательной составляющей, то считаю, что форум состоялся. И это уже большая победа. Год назад, когда весь мир оказался в коронавирусной лихорадке, никто не решался проводить мероприятия такого уровня", - подчеркнул губернатор.

Бизнес и газификация

Одной из главных тем форума стал комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющий крупнейшие бизнес-инициативы по развитию Красноярского края, Хакасии и Тувы. По словам Усса, есть вероятность, что во втором полугодии будет принято решение о включении в проект и соседней Иркутской области.

В стадии реализации находятся 18 проектов с общей инвестиционной стоимостью более триллиона рублей. Так, в начале апреля в порт Диксон по Северному морскому пути прибыла техника и оборудование, необходимые для освоения Сырадасайского месторождения, где предстоит запуск разработка угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год, строительство обогатительной фабрики, угольного терминала, завязанного на логистике Северного морского пути.

"Компания "Роснефть" реализует проект "Восток Ойл", который станет самым крупным в современной истории страны. Общий объем инвестиций оценивается в сумме порядка 11 триллионов рублей. Будет построена глобальная инфраструктура, в том числе морской порт и нефтеналивной терминал, запущена добыча новых месторождений, организована транспортировка нефти по Северному морскому пути", - рассказал глава края.

Другой долгожданный для красноярцев проект - газификация региона. Сейчас АО "Газпром промгаз" завершает работу по актуализации генеральной схемы. Наиболее реалистичной является прокладка через регион экспортного газопровода "Сила Сибири-2" с присоединением перспективных месторождений, которые расположены в Богучанском районе и Эвенкии.

Если будет утвержден этот вариант, в зоне потенциальной газификации окажется 27 муниципальных образований края (11 городов и 16 муниципальных районов). Еще 19 муниципальных образований власти думают об автономном снабжении.

Двести лет региону

Усс также добавил, что стартовал еще один крупный проект - гуманитарный - подготовка к празднованию двухсотлетия Енисейской губернии, которое отметят в 2022 году.

"Оставшееся до этой красивой даты время должно пройти под знаком юбилея. Запланировано большое количество самых разнообразных мероприятий, адресованных всем без исключения жителям края. "Современность, интерактивность, наглядность" - эти слова станут определяющими для мероприятий в честь 200-летия губернии. Мы рассчитываем на то, что этот праздник станет событием всероссийского масштаба и коснется не только жителей края, в его орбиту будут вовлечены наши соседи - Хакасия и Тува", - заявил Усс.