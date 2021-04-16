Республика Марий Эл может погасить задолженности по бюджетным кредитам к концу 2024 года

ТАСС, 16 апреля. Власти Марий Эл планируют погасить задолженности по бюджетным кредитам к концу 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства промышленности, экономического развития и торговли республики.

"Учитывая ежегодное плановое погашение задолженности по бюджетным кредитам по прогнозу к концу 2024 года структура долга почти полностью будет состоять из рыночных долговых обязательств на 97 %, доля бюджетных кредитов в объеме долга не превысит 3 %", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что государственный долг республики в прошлом году составил почти 12 млрд рублей, что на 90 млн рублей меньше по сравнению с 2019 годом. Доля бюджетных кредитов составляет более 44%, а долговых обязательств - почти 56% по состоянию на начало 2021 года.

Долг региона за период с 2019-2020 годов снизился на 10% и составил 1,38 млрд рублей. Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 2020 году выросли на 30% по сравнению с 2019 годом - до 47,3 млрд рублей. Республиканский бюджет в 2021 году утвержден с профицитом и собственные доходы в размере более 120 млн рублей планируется направить на сокращение долговых обязательств.

Также в Республике Марий Эл объем просроченной кредиторской задолженности в 2020 году снизился на 63% по сравнению с 2019 годом и составил более 600 млн рублей. "Просроченной задолженности по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, а также по социальным выплатам населению по состоянию на 1 января 2021 года в Республике Марий Эл не имеется", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале 2020 года Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.