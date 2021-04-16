Выплаты клиентам Интерпромбанка начнутся не позднее 30 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Интерпромбанка, у которого Банк России 16 апреля отозвал лицензию, начнутся не позже 30 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Что делать, если у банка отозвали лицензию

Возмещение выплачивается АСВ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 4,3 млрд рублей.

Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного законом для соответствующего вида (категории) вкладов. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 22 апреля.

Банк России с 16 апреля 2021 отозвал лицензию у московского Интерпромбанка. По состоянию на 1 апреля 2021 года по величине активов кредитная организация занимала 151-е место в банковской системе РФ.