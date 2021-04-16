В Москве арендаторы смогут получить отсрочку обеспечительных платежей от города

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новая мера поддержки стала доступна для московских предпринимателей, которые арендуют недвижимость у города. При продлении договоров они могут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, а также на бизнесменов, которые уже сделали это в период с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но еще не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев аренды. Получить отсрочку смогут 1,8 тыс. предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой можно до конца 2022 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, это позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей в период восстановления экономики. Решение о введении новой меры поддержки приняли совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве и бизнес-сообществом.

Отсрочка по аренде государственной и муниципальной собственности - одна из самых востребованных мер поддержки. Как отметила Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, в условиях восстановления экономики обеспечительный платеж для бизнеса - серьезная нагрузка.

"По новым правилам внести отложенные пятимесячные платежи необходимо до 31 декабря 2022 года. Конкретную схему оплаты будет определять арендатор. Воспользоваться отсрочкой обеспечительных платежей смогут только добросовестные арендаторы", - говорится в сообщении.