Водители "Яндекс.Такси" заработали почти 300 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выручка водителей, работающих с "Яндекс.Такси", составила в 2020 году почти 300 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"В 2020 году выручка водителей, работающих с платформой, составила почти 300 млрд рублей, что превышает выручку годом ранее - в 2019 году партнеры сервиса заработали 260 млрд рублей. Показатели по итогам 2020 года раскрываются впервые", - сообщили в компании. Таким образом, в прошлом году выручка увеличилась на 15%.

Отмечается, что "Яндекс.Такси" продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) ниже 10%. Сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений и намерен и дальше продолжать эту практику. "Мы полагаем, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий - распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике", - добавляют в компании.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" также оказывает финансовую помощь водителям, если они заболевают коронавирусом или попадают на карантин после контактов с заболевшими. С марта 2020 года в "Яндекс" за помощью обратилось и получили ее более 4 тыс. водителей.