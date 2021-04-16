ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "Нордеа"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО "Нордеа банк". Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - указал регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

АО "Нордеа Банк" - участник системы страхования вкладов. По величине активов банк, по состоянию на 1 апреля, занимал 141-е место в банковской системе РФ.