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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "Нордеа"

Основанием для аннулирования послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о добровольной ликвидации
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО "Нордеа банк". Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - указал регулятор. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

АО "Нордеа Банк" - участник системы страхования вкладов. По величине активов банк, по состоянию на 1 апреля, занимал 141-е место в банковской системе РФ.

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