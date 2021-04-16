Аэропорт Симферополя обслужил 15 млн пассажиров после открытия нового терминала

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн человек в новом терминале после открытия в 2018 году, сообщили журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн человек в новом пассажирском терминале с момента его открытия. Первый рейс аэровокзал принял 16 апреля 2018 года", - сказали в пресс-службе. "Уже три года аэропорт Симферополь принимает пассажиров в новом современном аэровокзальном комплексе. За прошедшее время высокий уровень комфорта в терминале ощутили миллионы пассажиров. Благодаря новой инфраструктуре аэропорт неоднократно побеждал в престижных отраслевых премиях и признается экспертами одним из лучших в России по качеству обслуживания", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 3 650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему "морскую волну", терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года аэропорту присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.