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АСВ будет предлагать суду снижать размер ответственности сотрудничающих ответчиков

В агентстве считают, что такая мера может помочь сформировать конкурсную массу в более полном объеме, привлекая больше средств от ликвидируемых банков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет ходатайствовать перед судом об уменьшении субсидиарной ответственности привлекаемых лиц, если ответчик раскрыл информацию о конечных бенефициарах и об имуществе ликвидируемого банка. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора государственной корпорации "АСВ" Андрей Мельников.

"Что касается процедуры привлечения к субсидиарной ответственности, то мы решили запустить еще одну новацию. В законодательстве есть положение, когда суд может уменьшить размер субсидиарной ответственности, если ответчик раскрыл информацию о конечных бенефициарах и об имуществе. Эта информация может быть зачтена при условии, что она была раньше недоступна арбитражному управляющему и кредиторам. Мы будем рассматривать возможность ходатайства перед судом об уменьшении субсидиарной ответственности, если кто-то из привлекаемых лиц пошел по пути деятельного раскаяния", - сказал он на форуме "Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты: знаковые дела и судебные процессы в современной России".

Представитель АСВ отметил, что в понедельник на сайте агентства будет опубликовано соответствующее сообщение с предложениями ответчикам, также будут опубликованы телефоны доверия, адреса, по которым можно будет направить соответствующие сведения.

По мнению АСВ, такая мера может помочь сформировать конкурсную массу в более полном объеме, привлекая больше средств от ликвидируемых банков.

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