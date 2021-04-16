Сборы налогов в Татарстане в I квартале 2021 года выросли на 15,5%

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Поступления доходов, администрируемых налоговыми органами Татарстана, в первом квартале 2021 года выросли на 15,5% - до 212 млрд рублей. Об этом в пятницу на заседании в правительстве республики сообщил руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин.

В первом квартале 2020 года поступления составляли 183,5 млрд рублей.

"Платежи возросли в первом квартале к соответствующему периоду прошлого года на 28,5 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет республики на 14,7 млрд рублей. Наибольшее увеличение произошло по налогу на прибыль, по налогу на добычу полезных ископаемых, что подтверждает позитивное влияние на налоговую сферу восстановительных процессов в экономике и улучшения ценовой конъюнктуры на стратегические для республики товары", - сказал он.

Согласно данным на слайдах к выступлению, налоговые доходы в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 28,4% до 66,6 млрд рублей. Налоговые поступления из республики в федеральный бюджет выросли на 10,5% - до 145,4 млрд рублей.

По словам Марата Сафиуллина, наибольший рост налоговых доходов обеспечен организациями нефтегазохимического комплекса. В первом квартале текущего года выросли поступления доходов от добычи полезных ископаемых почти на 10% - до 114,9 млрд рублей. Производство нефтепродуктов показало рост по налоговым доходам в два раза - до 9,5 млрд рублей.