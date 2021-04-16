Мишустин: интеграция налоговых систем РФ и Белоруссии должна пройти "без поглощения"

В ходе встречи с Лукашенко, которая проходит в пятницу в Минске, Мишустин отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, и назвал их настоящими профессионалами.

Вместе с тем он подчеркнул, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать" налоговые системы двух стран. "Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - подчеркнул российский премьер.

Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками. Президент Белоруссии со своей стороны вспомнил недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и еще с одним "добрым другом", который, по его словам, активно хвалил Мишустина, как друга Белоруссии и высокого профессионала. "Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден", - пошутил Лукашенко, так и не назвав человека, о котором идет речь.

Лукашенко поблагодарил Мишустина за то, что он приехал в Минск по поручению главы российского государства, отметив, что в ходе контактов будет рассматриваться "одна из важнейших наших проблем". Коснувшись вновь недавнего разговора с Путиным, Лукашенко рассказал, что когда речь шла о российских разработках в налоговой сфере, он поинтересовался, будут ли они предложены Минску бесплатно. "Я только спросил: это бесплатно?" - заметил президент республики, подчеркнув, что получил соответствующие заверения от российского коллеги.

В то же время Лукашенко констатировал, что "время все спрессовывает" и подталкивает Москву и Минск решать другие проблемы, сохраняющиеся в двусторонних отношениях. "Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношения с Белоруссией", - обратился президент республики к Мишустину.