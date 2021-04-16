Россия и Белоруссия будут совместно развивать отрасль переработки отходов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о сотрудничестве с Оператором вторичных материальных ресурсов Белоруссии, который сможет участвовать в строительстве заводов по переработке отходов в регионах РФ. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"Достигнуты договоренности о совместной работе над актуализацией норм законодательства обеих стран в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая техническое регулирование. Это позволит усовершенствовать правовые основы обращения с отходами и активно развивать принцип расширенной ответственности производителей (РОП). Также стороны будут работать над популяризацией в России и Беларуси лучших практик и технологий с учетом успешного международного опыта и активно взаимодействовать по вопросам реализации инвестиционных проектов", - уточнили в РЭО.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит пресс-служба, у Белоруссии "есть большой опыт по строительству и проектированию инфраструктуры", который возможно привлечь к "реализации проектов в нескольких пилотных регионах [России]". "Со своей стороны готовы поделиться опытом построения федеральной схемы. Кроме того, мы могли бы выйти с совместной инициативой по запрету неперерабатываемой или трудноперерабатываемой упаковки на территории Евразийского экономического союза. Ну и конечно, мы хотели бы организовать программу по совместному созданию оборудования и взаимной локализации наилучших технологий", - отметил он.

Как уточнили в РЭО, сотрудничество направлено в первую очередь на сокращение объемов захоронения отходов и их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных и энергетических ресурсов. В РЭО добавили, что Россия и Белоруссия будут активно работать в вопросах развития культуры рационального и ответственного обращения с отходами, разрабатывать мероприятия, направленные на устойчивое развитие.

О белорусском опыте

В Белоруссии механизм РОП внедрен с 2012 года. Суммарные платежи оператору РОП в 2019 году в переводе на российский рубль составили 4,6 млрд. Для сравнения: в России доходы от экологического сбора в 2019 году составили 3,4 млрд рублей. В республике создан единый оператор РОП с сохранением возможности самостоятельной утилизации товаров при условии организации собственной системы сбора отходов товаров и упаковки.

Производитель товара платит экологический сбор только за свой товар и свою собственно произведенную упаковку, а за упаковку платит производитель упаковки. При этом оператор отмечает, что перенос ответственности на производителей упаковки позволил значительно улучшить качество системы РОП.

"Оператор вторичных материальных ресурсов расходует средства на выполнение государственных программ на строительство инфраструктуры, компенсацию расходов на сбор и утилизацию отходов, на компенсацию затрат на производство продукции из вторичного сырья и на экспериментальные работы. Кроме того, из средств экосбора компенсируются кредиты для частных инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру утилизации", - рассказали в РЭО.

В Белоруссии компенсируются как расходы по сбору отдельных видов отходов (бумага, картон, стекло, пластмасса и др.) от компаний-заготовителей, так и затраты по сбору с контейнерных площадок. Вторичное сырье собирается через систему приемных пунктов. Для раздельного сбора отходов стекла, полимерных отходов, отходов бумаги и картона установлены отдельные контейнеры.