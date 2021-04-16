Экономическое сотрудничество обсуждалось в беседах Путина с премьерами Ливии и Ливана

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Развитие экономического сотрудничества России с Ливаном и Ливией обсуждалось в телефонных беседах президента РФ Владимира Путина 15 апреля с премьер-министрами этих стран Саадом Харири и Абдель Хамидом Дбейбой. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждались ли во время этих контактов вопросы предоставления РФ экономической помощи Ливану и Ливии.

Песков отметил, что в повестке дня российско-ливанских и российско-ливийских отношений есть различные проекты сотрудничества в торгов-экономической сфере, поэтому "эти темы затрагивались", однако в беседах именно с президентом "затрагивались в общем, рамочно".

"Но, действительно, российская сторона заинтересована в развитии отношений с упомянутыми государствами [Ливаном и Ливией]", - подчеркнул представитель Кремля.