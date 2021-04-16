"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из 13 регионов на Юг России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 24 мая запустит прямые рейсы из 13 российских городов в Краснодарский край и Республику Крым, сообщает в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.

"Юг России традиционно популярен среди жителей самых разных регионов страны в период отпусков и летних каникул. Программа прямых перевозок из пунктов России делает отечественные курорты гораздо ближе. Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят пассажирам сэкономить время и деньги, а удобное расписание поможет спланировать путешествие максимально удобно", - пояснили в пресс-службе.

С 24 мая в Анапу, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар отдыхающие смогут улететь из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута и Сыктывкара.

"Кроме того, с 1 июня Аэрофлот начнет выполнение прямых полетов из Красноярска в Краснодар, Симферополь, Сочи и Благовещенск", - добавили в пресс-службе.