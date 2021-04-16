В России появится стандарт на органические продукты из дикорастущего сырья

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил стандарт для органической продукции из дикорастущего сырья, который вступит в силу с 1 июня, сообщило ведомство.

"Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки". Стандартом впервые определены понятия "органическое дикорастущее сырье" и "органическая продукция из дикорастущего сырья", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, необходимость установления требований к территориям и участкам сбора и сборщикам сырья, правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки органической продукции, полученной из дикорастущего сырья, связана с быстрорастущим спросом на органическую продукцию и экспортной ориентированности продукции из российских лесных ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, березового сока и т. д.

Применение стандарта, в том числе при добровольной сертификации органической продукции, позволит производителям войти в госреестр производителей органической продукции и маркировать свою продукцию знаком органической продукции единого образца, отмечает Росстандарт.

"С введением единых требований к данной категории продукции, наша страна имеет шансы занять до 20% мирового рынка органических дикоросов", - приводятся в сообщении слова замглавы Роскачества Елены Саратцевой. .

Новый стандарт разработан АНО "Российская система качества" совместно с ООО "Научно-консультационный центр "ЭкоБизнесПроект", ассоциацией "Дикоросы" и компанией "Эко-Контроль".