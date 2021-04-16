В Москве оборот торговли и услуг в марте превысил прошлогодний показатель на 28%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 28% в марте 2021 года по сравнению с показателями прошлого года. После небольшого январского спада потребительской активности совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 трлн рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента экономической политики и развития.

"Оборот московских организаций торговли и услуг в марте 2021 года достиг 1,18 трлн рублей, на 28% превысив показатель марта прошлого года. С февраля, после небольшого январского спада потребительской активности, совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 трлн рублей в месяц, на который они вышли в ноябре прошлого года", - сказал министр правительства Москвы, руковдитель департамента Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что марте обороты предприятий торговли выросли на 17% - до 539,3 млрд рублей, в частности, торговля непродовольственными товарами показала прирост на 23% - 285,4 млрд рублей. Выручка сферы услуг за март достигла 642,5 млрд рублей, увеличившись на 39% по сравнению с мартом минувшего года.

В свою очередь, оборот наиболее пострадавших от ограничений в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем в марте 2020 года. Это максимальный показатель с октября 2019 года. Между тем на пике первой волны ограничений в апреле и мае 2020 года оборот пострадавших отраслей упал соответственно до 98 млрд рублей и 121,8 млрд рублей.

"По итогам марта 2021 года, бытовые услуги показали рост оборота на 21% к марту прошлого года - до 8,1 млрд рублей, общественное питание - на 23%, до 30,7 млрд рублей, организации культуры, спорта и досуга на 70% - до 14,6 млрд рублей", - добавил Пуртов.