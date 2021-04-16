Мишустин и Головченко начали двусторонние переговоры в Минске

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко начали двусторонние переговоры в Минске.

Главы кабминов двух стран вдвоем приехали к Национальной библиотеке, где состоялась церемония совместного фотографирования. Затем Мишустин и Головченко отправились в Овальный зал, где и пройдут российско-белорусские переговоры с участием делегаций.

В переговорах с российской стороны участвуют 16 человек, в том числе вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замглавы МИД Андрей Руденко, глава ФНС Даниил Егоров, статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, замглавы Минэнерго Павел Сорокин. В числе участников также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ранее в пятницу Мишустина и Головченко принял во Дворце независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина РФ, главы правительств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства.