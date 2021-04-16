В ФАС считают крайней мерой введение ограничений на экспорт нефтепродуктов

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев на полях практического семинара "Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации".

"Мы считаем, что [введение ограничений] на экспорт [нефтепродуктов], - это крайняя мера. Надо сначала старатся другими методами действовать", - сказал он.

По словам Королева, среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

Ранее Королев заявлял, что комплекс принятых правительством РФ мер по регулированию топливного рынка позволит стабилизировать цены на нефтепродукты и положительно повлияет на рынок.

Идея ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов звучит часто в ситуации нестабильности на внутреннем рынке топлива. Так, в 2018 году российское правительство грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны.

Дестабилизация ситуации происходит, как правило, на фоне роста экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца 2020 года, но в марте 2021 года правительство уже приняло ряд мер, в результате которых запасы топлива в стране удалось нарастить выше нормы уже к концу апреля. Кроме того, Минфин и Минэнерго скорректировали формулу демпфера, по которому компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо будут увеличены.