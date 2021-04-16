На Кубани планируют ввести категорию туристического жилья для легализации мелких отельеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края после того, как в России легализуют гостевые дома, рассмотрят возможность введения категории туристического жилья для средств размещения с номерным фондом менее семи номеров. Это намерены сделать для того, чтобы ввести их в правовое поле, заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина в ходе XI Всероссийского форума "Открытый Крым" в пятницу.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки в закон о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на круглом столе в Общественной палате в начале апреля заявляла, что планируется создать федеральный реестр таких средств размещения. Планируется, что законопроект может вступить в силу с 1 января 2022 года.

"На территории края находятся порядка 10,5 тыс. средств размещения, из них около 7 тыс. - те самые объекты, которые сегодня не попадают под классификацию. [Из них] более 1 тыс. объектов, вместимость которых превышает 15 номеров, необходимо выводить в сегмент отельного бизнеса. Порядка 3 тыс. объектов с номерным фондом от семи до 15 номеров потенциально могут подойти под определение "гостевой дом". Остальные, с номерным фондом менее семи комнат, которые, согласно действующему законодательству, могут оказывать услуги по предоставлению своих жилых помещений в найм без оказания каких-либо дополнительных услуг. Возможно, мы будем говорить о категории туристического жилья или возможности предоставления частей жилых помещений, но с оказанием дополнительных услуг", - сказала Золотухина.

Она пояснила, что такая мера необходима для обеспечения безопасности отдыха туристов, так как в нелегальных средствах размещения зачастую не соблюдаются требования противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности. По ее словам, только по итогам 2020 года в крае выявили более 600 объектов, оказывающих услуги по размещению отдыхающих с нарушением действующего законодательства: 96 из них были поставлены на налоговый учет, 137 изменили вид разрешенного использования, 418 исков об изменении вида разрешенного использования объекта либо земельного участка сегодня находятся в судах.

"Прекращение деятельности этих объектов не является нашей основной фундаментальной задачей, мы хотели бы, чтобы они были переведены в легальное поле - это общая заинтересованность и отрасли, и экономики в целом", - резюмировала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края.

О туризме в крае

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.