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Декларации о доходах чиновников
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Доход Матвиенко в 2020 году составил около 17,5 млн рублей

Председатель Совета Федерации в прошлом году заработала на 700 тыс. рублей больше, чем годом ранее

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в прошлом году вырос чуть более чем на 700 тыс. рублей и составил порядка 17,5 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте верхней палаты парламента.

В 2019 году доход Матвиенко вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

В собственности спикера СФ находятся дачный земельный участок (около 3,7 тыс. кв. м) и склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (около 2,8 тыс. кв. м). Она также владеет квартирой (290 кв. м), дачей (729,4 кв. м), хозяйственным блоком (255,4 кв. м) и машиноместом, еще одна дача (служебная, около 730 кв. м) находится в ее пользовании.

В собственности Матвиенко также находятся три нежилых здания и объект незавершенного строительства. Кроме того, в пользовании главы верхней палаты есть участки земель населенных пунктов площадью 345, 459, 1 036 и 4 689 кв. метров.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаДекларации о доходах чиновников
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