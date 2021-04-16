ВЭБ планирует реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн рублей к концу 2025 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках новой бизнес-модели планирует реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн рублей к концу 2025 года. Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам набсовета, его слова приводит пресс-служба.

"Наблюдательный совет обсудил, каким должен стать ВЭБ.РФ на выходе из реформы институтов развития. ВЭБ готов брать на себя более амбициозные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий правительства. Новая бизнес-модель ВЭБ.РФ позволит при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 трлн рублей к концу 2025 года", - сказал Шувалов.

В свою очередь зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства, глава набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко отметил, что приоритетом институтов развития в рамках новой стратегии становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, создания комфортных условий и повышения качества жизни людей.

"Помимо текущей деятельности у государственной корпорации появляются четыре новых стратегических направления. Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства. Поддержка проектов, направленные на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленные на развитие агломераций", - сказал Григоренко.

По словам главы набсовета ВЭБ, приоритетом для институтов развития становится "консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, создания комфортных условий и повышения качества жизни людей".

Кроме того, члены набсовета обсудили возможность реализации пилотного проекта по модернизации трамвайной сети в Таганроге, отмечается в сообщении ВЭБ.РФ. Концессионный проект предполагает обновление 45 км путей и 60 единиц подвижного состава городского электротранспорта. Реализация проекта позволит качественно и в полном объеме предоставлять услуги по транспортному обслуживанию населения и гостей города, повысить туристическую привлекательность Таганрога, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с "дорожной картой" реформы институтов развития ВЭБ.РФ должен к 1 июля представить обновленную стратегию группы.