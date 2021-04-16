Яцкин стал лидером среди вице-спикеров СФ по доходам за 2020 год

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин задекларировал по итогам 2020 года доход в размере около 11,1 млн рублей и стал лидером по доходам среди вице-спикеров верхней палаты. Это следует из сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованных в пятницу на сайте Совета Федерации.

Яцкин был назначен первым вице-спикером верхней палаты в сентябре 2020 года. Он также задекларировал доход своей супруги, который составил около 6,4 млн рублей. Согласно декларации, в собственности сенатора находятся дачный участок и две квартиры. Еще одной квартирой в разных долях владеют его супруга и несовершеннолетний ребенок. Кроме того, на супругу оформлен автомобиль Mercedes-Benz.

На втором месте по уровню доходов среди вице-спикеров находится Юрий Воробьев. Его доход по итогам 2020 года составил около 6,9 млн рублей (по итогам 2019 года - 6,7 млн рублей). Сенатор задекларировал доход своей супруги, который составил 526 млн рублей (в 2019 году - чуть более 535 млн рублей). Кроме того, в собственности сенатора находятся три земельных участка и два дома, а также автомобиль Range Rover, мотоцикл Harley-Davidson и снегоход Yamaha​​​​​.

На третьей позиции по уровню дохода оказался вице-спикер Николай Журавлев с доходом около 6,4 млн рублей. В 2019 году он был лидером по доходу среди вице-спикеров Совета Федерации с 8,7 млн рублей. Согласно декларации, в его собственности находятся шесть земельных участков, жилой дом и три квартиры. В собственности у вице-спикера имеется автомобиль Mercedes-Benz.

Самый маленький доход среди вице-спикеров вновь задекларировал первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Его доход по итогам 2020 года составил около 5,6 млн рублей (в 2019 году - 5,4 млн рублей). Задекларированный доход супруги сенатора составил 111 млн рублей (в 2019 году - 123 млн рублей). В собственности Турчака значатся земельный участок, три квартиры (две из них - в совместном владении с супругой, третья - 1/3 доли). Транспорта никто из членов семьи не имеет.