Доход губернатора Тульской области в 2020 году составил 7,5 млн рублей

ТУЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2020 году заработал более 7,54 млн рублей, что почти на 300 тыс. рублей превысило его доход за 2019 год. Отчет о доходах и имуществе в пятницу опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, доход Дюмина в 2020 году составил 7,54 млн рублей, тогда как в 2019 году был на уровне 7,23 млн рублей. Заработок его супруги за тот же период снизился с 9,8 млн рублей до 9,7 млн рублей.

Информация об имуществе, которое находится в собственности губернатора, не изменилась по сравнению отчетом за 2019 год. Дюмин владеет земельным участком площадью 3 127 кв. м, жилым домом площадью 152,9 кв. м, квартирой площадью 344 кв. м., автомобилем Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска. Также у него есть два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м и часть здания площадью 60,7 кв. м.

В должность губернатора Тульской области Дюмин вступил 22 сентября 2016 года, получив на выборах 84,17% голосов избирателей.