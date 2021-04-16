В Нижегородской области на весенние полевые работы направят 6,9 млрд рублей

ТАСС,16 апреля. Финансирование весенних полевых работ в Нижегородской области составит 6,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"На проведение весенних полевых работ потребуется 6,9 млрд рублей. Наибольшие затраты приходятся на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, приобретение новой техники и запасных частей", - отметили в министерстве.

Около 2 млрд рублей составят собственные средства сельхозпроизводителей, 3 млрд рублей планируется привлечь в рамках программ льготного кредитования, еще около 2 млрд рублей будет направлено в рамках программ господдержки.

Общий объем поддержки предприятий АПК в регионе в 2021 году составит более 4,5 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем в 2020 году. Около 2,7 млрд рублей составят средства областного бюджета, 1,8 млрд рублей - средства федерального бюджета. Средства господдержки будут направлены на развитие животноводства и растениеводства, а также на поддержку кадрового потенциала и развитие сельских территорий.

Посевные площади в регионе составят более 1,08 млн га. В частности, под озимые культуры отведено 218 тыс. га, под яровой сев - 591 тыс. га, остальная площадь занята многолетними травами.