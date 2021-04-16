Глава Поморья предложил применять механизмы ГЧП для лесных питомников

ВОЛОГДА, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития питомников по выращиванию саженцев для лесовосстановления. Об этом он заявил в пятницу в Вологде на выездном совещании межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

"Мы понимаем, что отрасль развивается, и нам надо увеличивать объемы наличия саженцев. У нас сегодня, я прогнозирую уже в ближайшее время, если мы не примем решения, мы будем выходить на дефицит саженцев с учетом потенциального освоения. Нам надо посмотреть на то, чтобы предусмотреть механизмы государственно-частного партнерства по строительству и самое главное - по модернизации существующих питомников", - сказал Цыбульский.

В Архангельской области посадочный материал выращивают в 17 питомниках. В 2020 году в регионе были проведены работы по лесовосстановлению на площади более 74 тыс. га. "Мы перевыполнили показатели федерального проекта", - добавил он.

В регионе сейчас выращивается до 20 млн саженцев с закрытой корневой системой. Губернатор отметил, что область может значительно увеличить объемы и поставлять их и в другие регионы. "Мы потенциально сегодня готовы увеличить, приняли решение по выделению земли, до 40 млн [саженцев в год]. Таким образом мы можем стать, и мы уже находимся на определенной стадии, хорошим донором саженцев для большей части отрасли, и мы к этому готовы", - добавил он.

Пересмотреть подготовку кадров

Цыбульский также предложил пересмотреть подготовку кадров для лесной отрасли. "Существующая проблема, исходя из общения с лесопользователями, производителями техники, которые работают в лесу, - это нехватка квалифицированных кадров. На сегодня наши средние профессиональные учебные заведения, не знаю, как в других регионах, говорю за Архангельскую область, мы выпускаем специалистов, которые способны работать на технике, которую никто из современных лесозаготовителей уже в лесу не использует. И фактически они получают человека со средним профессиональным образованием, которого в течение года - полутора лет вынуждены переучивать", - заявил Цыбульский.

По мнению губернатора, решением проблемы могла бы стать разработка комплексной программы подготовки кадров для лесной отрасли. При этом Архангельская область может стать площадкой для подготовки таких специалистов. "Здесь было бы хорошей идеей приступить к разработке комплексной программы подготовки кадров для отрасли, своего рода лесной кадровой стратегии. Мы со своей стороны готовы, у нас есть участок и идеи, - добавил он. - На принципах государственно-частного партнерства мы готовы создать современное, высокопрофессиональное учебное заведение, где готовить кадры для отрасли, исходя из потребности, которые есть у всех наших коллег из регионов".

В новость были внесены изменения (19:55) - добавлены высказывания Цыбульского