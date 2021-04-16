Пономарев стал лидером по доходам среди сенаторов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил лидерство по доходам среди членов Совета Федерации, заработав по итогам 2020 года 4,182 млрд рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.

По итогам 2019 года Пономарев был также на первом месте, он заработал около 2,76 млрд рублей.

В тройку лидеров по доходам за 2020 год также вошли сенатор от Карелии Игорь Зубарев (примерно 2,422 млрд рублей) и представитель Тамбовской области Александр Бабаков (около 483,7 млн рублей). По итогам 2019 года в топ-3 самых богатых сенаторов второе место занимал Бабаков с доходом 512 млн рублей, а третьим был Зубарев с 484,6 млн рублей.

Самый скромный доход - чуть менее 2,4 млн рублей - за 2020 год задекларировала сенатор от Тамбовской области Светлана Коростелева. Также почти 2,4 млн рублей задекларировала представитель от Республики Коми Елена Шумилова.