Доходы губернатора Подмосковья выросли в 2020 году почти на 16%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года составили более 79,8 млн рублей, что выше задекларированного годом ранее дохода почти на 16%. Декларация была опубликована на сайте правительства Подмосковья в пятницу.

В 2019 году губернатором было задекларировано порядка 68,9 млн рублей.

В собственности у Воробьева нет недвижимости и транспортных средств. Согласно декларации, в его пользовании находятся земельный участок площадью около 10,3 тыс. кв. м, жилой дом в 976,8 кв. м, гараж в 541 кв. м, земельный участок в 197 кв. м, спортивно-оздоровительный блок площадью более 871 кв. м и хозяйственный блок в 88,9 кв. м.

В декларации отмечается, что один из несовершеннолетних детей Воробьева владеет квартирой площадью 195 кв. м.