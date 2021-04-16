Депутаты Госдумы задекларировали кладовку, колбасный цех и полхутора в Финляндии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы среди прочего недвижимого имущества задекларировали дом торжеств, артезианскую скважину, половину финского хутора и кладовку, следует из данных о доходах и имуществе за 2020 год, опубликованных в пятницу на официальном думском сайте.

В основном такие необычные объекты недвижимости декларировались и в предыдущие годы: депутат Иван Демченко вновь зарегистрировал конеферму и рыболовецкий стан, Рифат Шайхутдинов - половину хутора в Финляндии, общая площадь которого составляет 6 809 кв. м, Юшаа Газгиреев - дом торжеств. Депутат Константин Затулин снова отчитался о наличии в собственности творческой мастерской, Игорь Сапко - о досуговом центре, а Александр Ильтяков - о часовне. Депутат Александр Поляков сохранил за собой скважину минеральной воды, а депутат Альфия Когогина - два контрольно-пропускных пункта в долевой собственности.

Депутат Татьяна Алексеева задекларировала среди прочей недвижимости кладовку площадью 5 кв. м. Мебельным и колбасным цехами владеют депутаты Любовь Духанина и Александр Жупиков соответственно, последний также отчитался о наличии в долевой собственности половины "строения сарай".

В декларациях парламентариев за 2020 год также фигурируют домики охотника, свинарники, сооружения водного спорта и трансформаторная будка.