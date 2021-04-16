Ребенок депутата Белгородской облдумы заработал за год 77 млн рублей

ТАСС, 16 апреля. Ребенок депутата Белгородской областной думы седьмого созыва Александра Пашкова заработал по итогам 2020 года более 77 млн рублей. Соответствующие сведения отражены в декларации о доходах депутата.

"Несовершеннолетний ребенок <...> декларированный годовой доход - 77 млн 156 тыс. 765 рублей 68 копеек, в том числе в порядке дарения от родственников", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте облдумы.

В сведениях о доходах депутата отмечается, что в индивидуальной собственности его несовершеннолетнего ребенка находятся земельный участок площадью 806 кв. м, жилой дом (444,4 кв. м) и квартира (107,9 кв. м). Александр Пашков по итогам 2020 года заработал более 105 млн рублей. В индивидуальной собственности депутата находятся земельный участок (532 кв. м), квартира (250,9 кв. м), два нежилых помещения (186,9 и 241,9 кв. м), в общей долевой собственности (2/3) - гараж площадью 144,6 кв. м.

Александр Пашков вошел в состав Белгородской областной думы седьмого созыва после выборов в сентябре 2020 года. Пашков возглавляет комитет облдумы по молодежной политике и спорту, является гендиректором ООО "Управляющая компания Капитал".