Аникеев задекларировал наибольший доход среди депутатов Думы. Он превысил 2,73 млрд руб.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев, Леонид Симановский, Николай Борцов вновь задекларировали самый высокий доход из всех своих коллег по Государственной думе. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе парламентариев за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Согласно документу, доход Аникеева в прошлом году составил 2 млрд 733 млн рублей, это больше его дохода за 2019 год (2,35 млрд) и за 2018 год (2,32 млрд). При этом у депутата стало меньше недвижимости - если в прошлогодней декларации у него было указано 12 объектов, то сейчас восемь. Среди них - земельный участок площадью в 6,9 тыс. кв.м., жилые дома, баня площадью 380 кв.м. и тд.

Кроме того, депутат владеет несколькими автомобилями представительского класса, вертолетом, моторными лодками и двумя автомобилями медицинской службы. Аникеев входит в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Второе место среди самых богатых депутатов занимает первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский с доходом за 2020 год в 1 млрд 591 млн рублей. По сравнению с 2019 год его доход вырос на 426 млн рублей, в его собственности два земельных участка, два дома, представительские автомобили и два малоразмерных судна.

Член комитета по делам национальностей Николай Борцов в 2020 году заработал 808 млн 831 тыс. рублей, примерно на 100 млн больше, чем в 2019 году.

Богатые жены

Некоторые жены депутатов задекларировали суммы, заметно превышающие доход их мужей-депутатов. Так, супруга единоросса Дмитрия Саблина указала в декларации 363 млн, тогда как сам Саблин - 168,3 млн. В декларации жены депутата от "Единой России" Сергея Петрова указаны 82,6 млн рублей при доходе мужа в почти в 43,9 млн рублей.

Супруга справоросса Валерия Гартунга указала в своей декларации 118 млн 782 тыс. рублей, а сам депутат - 39 млн 341 тыс.

Небогатые народные избранники

Рейтинг депутатов с самым небольшим доходом по итогам прошлого года возглавляют депутаты, которые вступили в полномочия уже в 2021 году. Так, депутат Госдумы от фракции КПРФ Дмитрий Кузякин, который вступил в полномочия в январе 2021 года, за 2020 год задекларировал доход чуть больше 379 тыс. рублей. В собственности депутата квартира, площадью 87,4 кв. м, машина BMW 520D XDRIVE и доля в квартире, площадью 64,4 кв. м.

Депутат от "Единой России" Евгений Гришин, также вступивший в полномочия в январе 2021 года, в прошлом году задекларировал доход в сумме 2,07 млн рублей. В его собственности указаны по половине доли в двух квартирах, площадью чуть больше 79 кв. м каждая, а также легковой автомобиль Audi Q5.

В тройку депутатов с самым невысоким доходом в 2020 году вошел еще один депутат, вступивший в полномочия в январе нынешнего года, Радик Ильсов ("Единая Россия"). Его доход по итогам прошлого года составил 2,4 млн рублей. В собственности у депутата жилой дом, две квартиры (площадью около 53 и 45 кв. м), гараж и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Депутат также задекларировал свой автомобиль Volvo ХС90.