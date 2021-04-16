Самым богатым зампредом правительства Подмосковья по итогам 2020 года стала Мария Нагорная

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная по итогам 2020 года заработала 15,9 млн рублей, что является самым высоким показателем среди задекларированных заработков всех зампредов областного правительства. Декларация была опубликована на сайте правительства Подмосковья в пятницу.

Согласно документу, в перечне объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании, у Нагорной имеется квартира в 43,7 кв. м. Недвижимости и транспортных средств, находящихся в собственности, в декларации нет.

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев заработал за 2020 год 17 млн рублей. Кроме того, в его собственности числятся автомобили BMW 525i, Toyota Land Cruiser 76, BMW X5 и мотоцикл Honda CB750SF. Также он имеет доли от трех квартир и в его пользовании находятся один земельный участок в 5,5 тыс. кв. м и два участка леса.

Первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов задекларировал более 14,5 млн рублей. Годом ранее его доход составлял свыше 10,2 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м, жилым зданием в 485,3 кв. м и гаражом в 81,7 кв. м. Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова задекларировала 8,6 млн рублей. В ее собственности находятся две квартиры площадью 61,4 кв. м и 97,7 кв. м, а также машиноместо.

Среди супругов руководящего состава правительства Подмосковья самый высокий доход зафиксирован у жены Габдрахманова - она задекларировала более 93,5 млн рублей.