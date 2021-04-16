Доход врио главы Дагестана Меликова за 2020 год составил 4,91 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов задекларировал доход за 2020 год в размере более 4,9 млн рублей против почти 4,4 млн рублей годом ранее. Также у него в собственности появился автомобиль Lexus LX 570, говорится в декларации о доходах и имуществе, размещенных в пятницу на официальном сайте руководителя республики.

Согласно декларации, доход Меликова за 2020 год составил 4,91 млн рублей, тогда, как в 2019 году он задекларировал 4,37 млн рублей. Он по-прежнему владеет двумя земельными участками, хозяйственно-бытовыми зданиями, жилым домом площадью 167, 6 кв. м., в его собственности есть квартира площадью 195,7 кв. м. Также за 2020 год Меликов задекларировал автомобиль Lexus LX 570.

Доходы супруги Меликова в 2020 году составили 792,9 тыс. рублей против 681,5 тыс. рублей в 2019 году. Она задекларировала квартиру, два земельных участка, два машиноместа и жилой дом. Вся собственность супругов зарегистрирована в России.