Исследование: почти 40% россиян в 2020 году ощутили увеличение нагрузки на работе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 40% россиян в "пандемийном" 2020 году ощутили увеличение нагрузки на работе, четверть респондентов посчитали, что в прошлом году их рабочая жизнь стала легче. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab" и платформы "Академия Здоровья", которые провели исследование для "АльфаСтрахование. Медицина" (есть в распоряжении ТАСС).

"37% опрошенных отметили, что в 2020 году нагрузка возросла, а рабочих дел стало больше. Четверть респондентов посчитали, что в прошлом году их рабочая жизнь стала легче. 38% сотрудников российских компаний в 2020 году не ощутили, что с переходом на удаленку и изменением рабочего графика им стало работать легче", - указано в документе.

Согласно данным опроса "АльфаСтрахование. Медицина", из тех россиян, кто продолжал трудиться в прежнем темпе, 46% работали удаленно от трех до пяти месяцев в 2020 году, 32% работают из дома до сих пор. Оставшиеся 22% продолжали работать в офисах даже в период самых строгих ограничений и не заметили ослабления нагрузки.

По словам директора департамента маркетинга "Медицина" группы компаний "АльфаСтрахование" Алисы Безлюдовой, многие процессы, которые в офисе были доведены до автоматизма, в условиях удаленки приходилось налаживать заново. "В России с этим справились быстрее, чем в других странах, поэтому количество потерянных рабочих часов в 2020 году в нашей стране было ниже, чем во многих западноевропейских странах. Возможно, готовность сотрудников быстро включаться в рабочие процессы даже на расстоянии поможет многим компаниям скорее восстановиться после кризиса, связанного с коронавирусом, и снова вернуться к привычному режиму работы в офисах", - отметила она.