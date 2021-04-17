Доходы главы правительства Кабардино-Балкарии снизились за год почти вдвое

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Алий Мусуков заработал более 1,3 млн рублей в 2020 году, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это следует из декларации о доходах, которая опубликована на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, доход Мусукова в 2020 году составил 1,380 млн рублей (2,444 млн в 2019 году). Его жена, как и годом ранее, ничего не заработала, супруги владеют квартирой площадью 147 кв. м.

Больше всех в правительстве Мусукова зарабатывает министр промышленности и торговли Шамиль Ахубеков, доход которого составил 2,056 млн рублей. Меньше всех - 1,002 млн рублей - заработал министр здравоохранения Рустам Калибатов.

Декларацию о доходах обнародовали и депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Так, спикер заксобрания региона Татьяна Егорова заработала в 2020 году 1,811 млн рублей, что на 134 тыс. меньше, чем годом ранее. Ее супруг заработал 2,076 млн рублей - на 155 тыс. меньше, чем в 2019 году. Они совместно владеют двумя домами площадью 171,9 и 119,6 кв. м, а также двумя земельными участками общей площадью 1 260 кв. м.

Декларация о доходах главы КБР Казбека Кокова пока не обнародована.