Резидент Арктической зоны в Мурманской области будет выпускать мебель из вторсырья

ТАСС, 17 апреля. Новый резидент Арктической зоны РФ в Мурманской области намерен открыть производство из вторсырья уличной мебели, которую можно использовать в условиях сурового климата, в том числе в регионах Сибири. В основе технологии - переработка бытового пластика, выброшенного людьми, что позволит снизить загрязнение окружающей среды, сообщила в субботу пресс-служба правительства Мурманской области.

"В Мурманской области новый резидент Арктической зоны РФ откроет инновационное производство уличной мебели и стройматериалов из бывшего в употреблении пластика и песка. Реализовывать эко-продукцию [планируется] через торговые сети и сотрудничество со строительными компаниями, участвующими в благоустройстве общественных пространств, товариществами собственников жилья", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в основе производства лежит авторская технология изготовления полимерпесчаной смеси, из которой создаются крупногабаритные износостойкие изделия, малые архитектурные формы. В качестве сырья используется песок и выброшенный людьми пластик.

"Завод будет выпускать скамейки, урны, кашпо, беседки и другую мебель, а также стройматериалы и сувениры. Продаваться готовая продукция будет в строительных супермаркетах и специализированных магазинах, через оптовую сеть и на садовых рынках, продвигаться через интернет-рекламу. Будем работать с подрядными компаниями, занимающихся благоустройством придомовых и парковых территорий", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Виталия Матвеенко.

По его подсчетам, на одну парковую скамью уходит порядка 5 тыс. полиэтиленовых пакетов, из которых получается 40 кг мягкого вторичного пластика. Мощность цеха позволит ежемесячно перерабатывать около 5 тонн таких отходов в 150 новых полезных изделий. "Это значит, что как минимум 5 тонн пластикового мусора каждый месяц не будут засорять природу. Еще один важный момент - безотходность производства: сломанные и бракованные детали возвращаются в цех, где повторно перерабатываются в новые предметы благоустройства. Цех работает только с безопасными для человека видами пластика - категории 2 и 4", - приводит пресс-служба слова Матвеенко.

С помощью этой технологии готовые изделия выглядят как деревянные, но при этом обладают повышенной износостойкостью и могут длительное время противостоять суровому и резко меняющемуся климату, поэтому их можно использовать в регионах Сибири. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, вложения в проект составят 1,1 млн рублей.