Карельский инвестор вложит 9 млрд рублей в сокращение выбросов выхлопных газов в атмосферу

ТАСС, 17 апреля. Инвестиционный проект Республики Карелия "Карельский окатыш" включен в список резидентов Арктической зоны РФ, в результате проекта будет снижена нагрузка на экологию региона в горнодобывающей промышленности. Инвестиции в проект составят 9 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"Проект "Карельского окатыша" включен в реестр резидентов Арктической зоны. Инвестиции составят около 9 млрд рублей. Проект направлен на повышение эффективности работы комбината, а также на поддержание конкурентоспособности продукции за счет роста объемов добычи и оптимизации затрат на транспортировку горной массы", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в качестве резидента Арктической зоны проект получит государственную поддержку в виде налоговых льгот. "Этот проект очень значимый для нас. Суть его заключается в том, что мы меняем способ транспортировки руды и горной массы: переходим с вывозки автосамосвалами на конвейеры. Использование вместо самосвалов электрического конвейера позволит снизить затраты на транспортировку и сократить количество выбросов в атмосферу выхлопных газов от большегрузной техники", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Карельский окатыш" Максима Воробьева.

В прошлом году комбинат вложил в инвестиционную программу 7,8 млрд рублей. В этом году она составит рекордную сумму - 12,5 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию и цифровизацию производства, обновление парка горной техники, улучшение качества продукции, реализацию стратегических проектов.